Пременки нє мож застановиц

Прешло уж вецей як сто днї кед спадла стреха у Новим Садзе и скоро три мешаци од перших протестох, а студенти пешача, бежа на маратонох, вожа ше на бициґлох од городу до городу. Протести ше шири и орґанизує у скоро шицких варошох, та и по валалох. Поставя ше питанє яки виход зоз тей кризи и чом нєт адекватней реакциї з Европи.

Перши протест после паданя стрехи на Гайзибанскей станїци у Новим Садзе порушала опозиция. Вона порушала и перше петнацминутове шейтанє, а вец нєстала. Шицко тото превжали студенти, хтори ше оградзели од опозициї и од политичних орґанизацийох. З дня на дзень студенти вше одлучнєйши у вимаганю сполньованя своїх вимогох и указую свою дозретосц, дружтвену одвичательносц, зложносц, а кажда їх одлука добре одмерана и обдумана.

Протести вше масовнєйши, як груда шнїгу хтора кед ше раз закотуля нє мож ю застановиц. Студентох потримали и рижни професиї, а медзи першима їх професоре, штредньошколци, польопривреднїки, пензионере, дохторе, адвокати, ґлумци… Зменєни даскельо министри, загарештовани даєдни людзе, спадла Влада. О Сербиї ше бешедовало и у Европским парламенту пре масовни протести на улїцох у сербских городох. Бешеди було, порученя обчековани, же би ше сполнєло реформску часц процеса евроинтеґрацийох у Сербиї.

Велїм з нас студенти врацели нє лєм любов и помиренє медзи народом, алє и патриотизем. Пребудзело ше цошка чого децениями нє було, а то якаш надїя, енерґия и ентузиязем. И велї з нас указую емпатию и симпатию ґу студентскому руху.

У Краґуєвцу ше позберали млади под мотом „Стретнїме ше на Стритениє”, отримани вельки протест хтори мал цалодньову програму и петнацгодзинову блокаду. Краґуєвац як город символ у котрим 1835. року принєшени єден з найлибералнєйших Уставох у Европи хтори, правда, нє потирвал длуго. Студенти на символични способ указали же ше витирвало боря за правду, за почитованє Устава Сербиї, закладаю ше за ушорену державу дзе закон за шицких єднаки, дзе институциї робя свою роботу.

На Стритениє отримани и митинґ у Сримскей Митровици дзе предсидатель Сербиї Александар Вучич принєс декларацию о Войводини як нєоцудзивей часци Сербиї. Велїм аналитичаром нє ясна тота декларация и велї ше вияшнєли же сепаратизму нєшка у Войводини нєт. Два роздзелєни Сербиї на двох митинґох ше раз буду мушиц стретнуц и витвориц даяку файту компромису. Нєшка то випатра як же су два паралелни линиї хтори ше нїґдзе нє стретаю.

Гваря же найлєпши идеї приходза у найгорших часох, а тото цо водзи и цага швет, то нє локомотиви, алє идеї, гварел Виктор Иґо, вельки французки писатель. Най бизме виход нашли у добрих идейох, бо пременки, хтори приноша нови часи, нє годно застановиц.

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