Премиєр проф. др Дюро Мацут бул у Руским Керестуре

РУСКИ КЕРЕСТУР – Премиєр Републики Сербиї проф. др Дюро Мацут нащивел Водицу, Национални совит Руснацох, а у Доме култури Руски Керестур отримал розгварку зоз женами о здравственей защити и превентивних препатрункох и о привредних и туристичних можлївосцох у валалє.

Премиєра Мацута у Марийовим святилїщу у Водици дочекали протоєрей ставрофор керестурски парох о. Владислав Варґа, предсидатель Церковного одбору Мирослав Новта, секретар Месней заєднїци Руски Керестур Михайло Пашо, директор ЯКП „Руском” Владимир Олеяр, предсидатель Скупштини Општини Кула Велибор Милоїчич, начальнїк Заходнобачкого округу Ґоран Нонкович, совитнїк предсидателя Влади Предраґ Раїч, и шеф Кабинету предсидателя Влади Ненад Дьордєвич.

По законченим обходу Водици, премиєр Мацур наглашел значенє духовного места як тото, док парох Варґа и предсидатель Церковного одбору Новта, указали на значносц вибудови Емаус центра.

Потим, отримана схадзка у Националним совиту Руснацох дзе делеґацию премиєра дочекали предсидатель Националного совиту рускей националенй меншини Стеван Самочета, министер за людски и меншински права и дружтвени диялоґ Демо Бериша, член НСРНМ и предсидатель Одбору за службене хаснованє язика и писма проф. др Михайло Фейса, и предсидатель Националного совиту українскей националней меншини Филип Пронек.

По законченей схадзки, у своїх виявох за медиї, домашнї визначели чесц такей нащиви, док госци указали на богатство мултикултуралного и мултинационалного живота.

Нащива нашому валалу закончена у Доме култури Руски Керестур зоз розгварку зоз женами зоз валалу, и околних местох, о здравственей защити и превентивних препатрункох и о привредних и туристичних можлївосцох у валалє. Спомнути тапетарски роботнї, продукция паприґи и як би могло вихасновац туристични потенциял Дунай-Тиси-Дунай беґелю.