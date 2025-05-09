Представа „Чарни лебед” премиєрно виведзена у РКЦ

НОВИ САД – У Руским културним центру (РКЦ) виведзена премиєра представи Чарни лебед по мотивох драмского тексту истей назви Звонимира Павловича хтори за сцену адаптовал и режирал Славко Винаї.

Представу у чечуцей сезони 2024/2025. поставел ансамбл Драмского студия РКЦ на чесц 70-рочнїци од народзеня значного театралного творителя чийо мено нєшка ноши – Драмски студио Звонимир Павлович.

За Рутенпрес режисер и ґлумец Славко Винаї гварел же то вецейпасмови текст и же ше прето досц пририхтовали, же чежки и текст, а и сама дїя представи, тиж додал и же му нє було єдноставне и ґлумиц и режирац таку представу, алє же мал довирия до ґлумцох, хтори и почали ґлумиц праве у представох хтори режирал Звонимир Павлович.

У премиєрним приказованю представи Чарни лебед, штварток 8. мая бавели Марина Хома, Иґор Горняк и Славко Винаї хтори и автор сценоґрафиї. Автор музики Йован Бєлица, а инспициєнтка Ася Папуґа.

Представа Чарни лебед поставена, як перша часц у рамикох проєкту РКЦ Звонимир Павлович 70, друга часц проєкту будзе реализована концом мая, хтори ше реализує дзекуюци финансийней помоци Министерства за людски и меншински права и дружтвени диялоґ Републики Сербиї и Покраїнского секретарияту за образованє, предписаня, управу и национани меншини – заєднїци.