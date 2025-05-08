Нєшка премиєра представи „Чарни лебед” у РКЦ

НОВИ САД – Нєшка, штварток, 8. мая у Руским културним центру (РКЦ) будзе виведзена премиєра представи Чарни лебед по мотивох драмского тексту истей назви Звонимира Павловича хтори за сцену адаптовал и режирал Славко Винаї.

Представу у чечуцей сезони 2024/2025. поставел ансамбл Драмского студия РКЦ-а на чесц 70-рочнїци од народзеня значного театралного творителя чийо мено нєшка ноши – Драмски студио Звонимир Павлович.

Представа почнє точно на 20 годзин, а уходнїца кошта 200 динари.

У представи Чарни лебед бавя Марина Хома, Иґор Горняк и Славко Винаї хтори и автор сценоґрафиї. Автор музики Йован Бєлица, а инспициєнтка Ася Папуґа.

Представа Чарни лебед поставена у рамикох проєкту РКЦ-а Звонимир Павлович 70 хтори ше реализує дзекуюци финансийней помоци Министерства за людски и меншински права и дружтвени диялоґ Републики Сербиї и Покраїнского секретарияту за образованє, предписаня, управу и национани меншини – заєднїци.