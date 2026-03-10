КултураЛокални виберанки 2026РутенпресТексти

Премиєра представи „Кантата за Ленку и Лазу” будзе за викенд

автор Я. Винаї
РУСКИ КЕРЕСТУР – На соботу, 14. марца, на 19:30 годзин будзе премиєрне виводзенє найновшого проєкту Руского народного театру Петро Ризнич Дядя у сезони 2025/2026, а то музично-поетска инсценация наволана Кантата за Ленку и Лазу, а слово о леґендарней нєщешлївей любови Лази Костича и Ленки Дундєрски.

Приповедка базована на Костичовей писнї Santa Maria della Salute, а текст представи написал Славко Орос, хтори тиж и режисер.

Ношаци улоги Ленки и Лази достали млади керестурски ґлумци Адриана Надь Барна и Мирослав Малацко, а у провадзацих улогох ше нашли скоро шицки ґлумци керестурского театру: Емил Няради, Ксения Бодянец, Михайло Бодянец, Владимир Надь, Владимир Малацко, Ребека Планчак, Мая Зазуляк Гарди, Андрей Орос, Владимир Варґа, Андрея Штефанко, Яким Винаї и Неманя Вукосав. Попри ґлумецкей екипи, ту и суфлерка Таня Арва Планчак и технїчна екипа Борис Пашо, Владимир Бесерминї, Желько Пашо и Алексей Надь.

Понеже проєкт финансийно потримал Покраїнски секретарият за културу, явне информованє и одношеня зоз вирскима заєднїцами, премиєра представи першобутно була планована концом 2025. року, медзитим пре реконструованє часци закрица над Вельку салу Дома култури у Руским Керестуре, виход на бину бул онєможлївени. З оглядом же Покраїна источашнє финансовала и роботи на Дому култури, були упознати зоз ситуацию и дошлєбодзели предлуженє проєкта по конєц марца.

Премиєра першобутно була планована 7. марца, медзитим, пре обєктивни причини, представа премиєрно будзе виведзена на соботу, 14. марца.

