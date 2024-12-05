Премиєра представи „Полицає” на нєдзелю у Керестуре

РУСКИ КЕРЕСТУР – На нєдзелю, 8. децембра, з початком на 18 годзин, на бини Дома култури у Руским Керестуре будзе виведзена премиєра представи „Полицає” Славомира Мрожека, хтору за тоту нагоду адаптовал и режирал Янко Лендєр зоз Вербасу.

Понеже пре предстояцу санацию часци закрица над просцениюмом и вельку салу представа будзе виводзена камерно, на самей бини, число местох за публику драстично зменшане, односно огранїчене.

Зоз Руского народного театра „Петро Ризнич Дядя” замодлєли шицких хтори би жадали патриц представу же би цо скорей резервовали карти. После пополньованя шицких шлєбодних местох нє годно войсц на бину.

Источашнє замодлєли и шицки заинтересовани медиї (явно реґистровани) же би послали мена людзох хтори би пришли провадзиц премиєру, найпознєйше по соботу, 7. децембер (1 новинар и технїка), же би ше им обезпечело простор за роботу.

Шицки спомнути контакти зоз театром мож витвориц на шлїдуюцей имеил адреси: rnt.djadja@gmail.com