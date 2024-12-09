РУСКИ КЕРЕСТУР – На бини Дома култури Руски Керестур, внєдзелю 8. децембра виведзена премиєра представи „Полицає” Славомира Мрожека, котру за тоту нагоду адаптовал и режирал Янко Лендєр зоз Вербасу.

У улогох на керестурскей бини наступели: Ребека Планчак, Яким Винаї, Емил Няради, Нада Ленєр, Михайло Бодянец, Андрея Штефанко и Сара Ковач.

Текст представи преложела Наташа Ґрунчич, Асистенти режиї були Славко Орос и Владимир Надь Ачим, суфлер и реквизитер Таня Арва Планчак, костимоґраф Таня Орос, Майстор тона Владимир Бесерминї, Майстор шветла Желько Пашо, маски виробел Цвиєтин Аничич, а подобово ришеня обезпечела Александра Медєши.

Тексти за сонґи писал Славко Орос, музику Марина Роман и Кристина Афич, аранжмани за нїх поробел Златко Русковски, шпивали Марина Роман и Кристина Афич, провадзаци гласи були Марина Роман, Кристина Афич и Дорика Емейди. Назви сонґох „Уж не будзе полициїˮ, „Державу зме пошорелиˮ и „Будучносц нас чека краснаˮ.

Проєкт финансовали: Министерство култури Републики Сербиї, Покраїнски секретарият за културу явне информованє и одношеня з вирскима заєднїцами, Покраїнски секретарият за образованє, предписаня управу и национални меншини национални – заєднїци, Национални совит рускей националней меншини.