Преподаванє „Икони на склу” на штварток у Музею Войводини

НОВИ САД – Як провадзаца програма вистави „Скло” на штварток, 28. марца на 18 годзин, др Татяна Буґарски отрима преподаванє „Икони на склу”.

Музей Войводини у своїм власнїцтве ма колекцию од 107 иконох на склу хтори походза углавним зоз териториї Войводини, а хтори були наменєни православному, римокатолїцкому и грекокатолїцкому тарґовищу.

Косцанїк колекциї творя икони виробени у домашнїх центрох як цо Зомбор, Стапар, Руски Керестур… Часц колекциї представяю и икони виробени у оддалєнших центрох зоз простора нєшкайшей Австриї, Чешкей, Словацкей и Румуниї. Вельо интересантни податки о способе писаня иконох, мотивох и майстрох годно чуц на тим преподаваню.