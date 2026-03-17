Преподаванє о грекокатолїцкей церкви

НОВИ САД – Интересантне преподаванє на тему Хто грекокатолїки? отримал новосадски парох о. мр Дарко Рац, внєдзелю, 15. марца у Конкатедралней церкви святих апостолох Петра и Павла у Новим Садзе.

Вирни, хтори остали после малей Служби Божей о. Рац потолковал основи грекокатолїцкей вири, на прикладох поровновал розлики медзи грекокатолїцку и другима вирами. Потолковал и окремносци и обичай при грекокатолїкох.

Як парох Рац гварел же грекокатолїком, лєбо католїком восточного обряду поглавар папа римски, а найточнєйше би було повесц же ми католїки византийского обряду. Прето же єст 22 грекокатолїцки Церкви, хтори ровноправни, а служа ше зоз Византийским, Александрийским, Антиохийским, Арменским лєбо Калдейским обрядом и шицки ше волаю восточни Церкви.

У своїм викладаню о. мр Дарко Рац потолковал хиєрархию и историйни розвой Церкви. Слова було и о розлики медзи грекокатолїками и римокатолїками. Крашнє потолковане и цо то Литурґия, а цо обряд, алє и яки фарби священїки облєкаю у яких нагодох. Медзитим описани и будинки, иконостас, икони и фарби яки ше хасную у иконоґрафиї.

Преподаванє закончене зоз толкованьом же 2018. року преглашена епархия Епархиї св. Миколая, Руски Керестур, на чолє зоз владиком Георгийом Джуджаром. Потолковани и часци на гербу епархиї дзе три гвизди означую три конститутивни народи грекокатолїки – руски, українски и румунски. Состої ше зоз бачкого сримского и банатского деканату.

Викладанє тирвало скоро годзину, а велї заключели же вельо того знали, алє нє и шицко, же им даєдни часци на преподаваню тераз розяшнєни. Тиж ше коментаровало и же би частейше могло бешедовац о вецей темох, хтори у тим зжатим преподаваню лєм спомнути и дохнути.