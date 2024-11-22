РУСКИ КЕРЕСТУР – Школяром Штреднєй школи „Петро Кузмяк” 20. новембра отримане преподаванє о превенциї калїченьох у транспорту, а як будуцим вожачом о тим им бешедовали представитель полицийней станїци у Кули, як и Дома здравя на чолє з директорку Весну Томич.

Циль преподаваньох едуковац младих же би цо озбильнєйше похопели участвованє и справованє у транспорту же би ше обкеровало калїченя, а викладаня було и о тим як указац першу помоц кед же ше уж случи транспортна нєзґода.

Як визначела директорка Дома здравя Томич, у нєшкайшим чаше на жаль, барз вельо млади вожаче настрадаю у транспорту пре нєприлагодзену швидкосц и нєдостаточне знаходзенє у транспорту, прецо ше и їх установи уключели до тей превентивней акциї у школох.

Тото превентивне преподаванє исти дзень отримане и у Штреднєй фаховей школи у Червинки, а прешлого року у ище двох кулских штреднїх школох.