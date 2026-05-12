РУСКИ КЕРЕСТУР – У преполней Виронаучней сали внєдзелю, 10. мая о. Сречко Римац зоз зомборского Кармелитянского самостану, отримал интересантне преподаванє о св. Малей Терезиї французкей кармелитянки, защитнїци мисионарох, квецарох, писательох и авиятичарох.

Св. Мала Терезия ше народзела на сиверу Французкей, а на кресценю достала мено Мария Франка Терезия. У дзецинстве єй помарли родичи, а єй духовни живот ше моцно розвивал од вчасного дзецинства. Прето як барз млада 15-рочна дзивка постала монахиня зоз дошлєбодзеньом папи Лєва ХIII. На окремни способ розвила духовносц дзецинского одношеня ґу Богу, а духовне дзецинство описала у своєй автобиоґрафиї. Розвила нови способ посцигованя святосци хтори ше волал Мала драга – порихтаносц шерца най шицко цо роби будзе спрам Богу и людзох. Умарла 1897. року, у 25. року живота, бо ше похорела на туберкулозу. Папа Пио XI преглашел Малу Терезию за блажену 1923. року, а за святу 1925. року. Єй кнїжка автобиоґрафиї История єдней души, преложена на 35 язики и обявена є у вецей милионох прикладнїкох.

Парох о. Владислав Варґа, привитал госцох и присутних, виражуюци задовольство же Керестурци у вельким чишлє пришли послухац о тей святительки.