Преподаванє у новосадскей церкви

НОВИ САД – У Конкатедралней церкви святих апостолох Петра и Павла на нєдзелю 23. новембра на 18:30 будзе преподаванє на тему „Чи постої зло?”.
Преподаванє будзе тримац еґзорцист Суботицкого владичества o. Небойша Стипич.
