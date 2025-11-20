Вирски животРутенпресТексти

Преподаванє у новосадскей церкви

автор Л. Сарич
автор Л. Сарич 31 Опатрене

НОВИ САД – У Конкатедралней церкви святих апостолох Петра и Павла на нєдзелю 23. новембра на 18:30 будзе преподаванє на тему „Чи постої зло?”.

Преподаванє будзе тримац еґзорцист Суботицкого владичества o. Небойша Стипич.

