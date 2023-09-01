Препознатлїви бренд Дюрдьова

Традицийни Фестивал жридлового шпиваня ,,Най ше нє забудзе” отримани прешлей соботи у Дюрдьове. Домашнї КУД ,,Тарас Шевченко” уж двацети раз, упарто и зоз вельку дзеку указую же зоз тим Фестивалом сцу зачувац и одняц од забуца нашо найстарши жридлово шпиванки и нашо святочне народне облєчиво.

З гордосцу можеме повесц же дзекуюци велькому труду и упартосцу велїх з нас Фестивал ,,Най ше нє забудзе” ше отримал як ювилейни, двацети Фестивал.

Почало так же ше од забуца сцело зачувац нашо жридлово шпиванки хтори ше скорей вельо роки, як розсипани пацерки, розпирсковали по дюрдьовских улїчкох. Перше ше, давного 1997. року, оформела Женска жридлова ґрупа, а нєодлуга формована и Старша хлопска ґрупа. Робота на оживйованю жридлового шпиву ше розконарела и на младши ґенерациї, та ше почувствовала потреба же би ше любов ґу жридловей шпивнки пребудзела и у других наших Дружтвох. Тота идея преросла до Фестивала жридлового шпиваня ,,Най ше нє забудзе”, хтори ше през роки дополньовал и менял свой змист же би достал свой нєшкайши препознатлїви випатрунок.

Пропозициї Фестивала и того року були випочитовани – кажда шпивацка ґрупа одшпивала два цо старши жридлово шпиванки, єдну ше шпивало акапела, а другу зоз провадзеньом оркестри и була облєчена до святочного народного облєчива.

Жири похвалєл шицких учашнїкох, як и орґанизаторох хтори каждого року обдумано представяю нашо Дружтва, їх роботу и шпиванє. Визначели и же того року вибор писньох бул прекрасни. Шпивало ше о любови, о дзивкох, о леґиньох… По одлуки жирия, побиднїцку награду на 20. Фестивалу жридлового шпиваня ,,Най ше нє забудзе” достала Дзивоцка шпивацка ґрупа Културно-уметнїцкого дружтва ,,Тарас Шевченко”, а специялну награду, хтора стимулуюца, алє и нє менєй важна, достала Мишана шпивацка ґрупа Културно-просвитного дружтва ,,Карпати” зоз Вербасу.

Упечатки дополнєла и вистава у будинку Рускей школи дзе отворена вистава ,,Дакеди було…”, а у єй рамикох була орґанизована вистава руского народного облєчива.