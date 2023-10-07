КИСАЧ – Семинар фахового усовершованя за наставнїкох мацеринского язика зоз елементами националней култури будзе отримани на соботу 7. октобра у Кисачу.

Тема семинару Препознатлївосц наших народних културох у програмох настави и ученю и базовани є на презентациї националней култури у програмох настави и ученю и учебнїкох, як и на чераню искуствох.

На семинару буду участвовац и учительки зоз Рускей националней заєднїци, хтори преподаваю руски язик зоз елемнтами националней култури у виборней настави.

Семинар орґанизує Национални совит словацкей националней меншини у сотруднїцтве зоз влашским у бунєвацким националним совитом.