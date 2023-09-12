Преслава 130. рокох парохиялней церкви у Петровцох

ПЕТРОВЦИ (ГОРВАТСКА) – У Петровцох у Републики Горватскей, всоботу 9. септембра зоз архиєрейску Службу Божу преславена 130-рочнїца як вибудована и пошвецена грекокатолїцка парохиялна церква Покрова Пресвятей Богородици, хтора тих рокох и звонка обновена. Тота церква найстарша у Славонско-сримским викарияту Крижевскей епархиї. Богослуженє було и подзековносц за успишне законченє вецейрочних роботох вонкашнєй санациї будинку церкви, а пошвидко почнє и обнова з нука.

Зоз крижевским владиком Миланом Стипичом литурґию служели 22 священїки з восточного и заходного обряду зоз штирох владичествох, грекокатолїцкей епархиї зоз Републики Сербиї, двоме диякони, цо Службу Божу творело же би була святочна.

Службу пшивал катедрални хор зоз Крижевцох, женска шпивацка ґрупа зоз Миклошевцох, парохиялни дзияк хторому помагал домашнї парох о. Владимир Седлак. Литурґия була нєобична, бо ше у церковним шпиву зменьовал народ и хор. Богослове Крижевскей епархиї асистовали у Служби, а були присутни и шестри Василиянки и шестри Служебнїци.

Дзеци хтори були облєчени до руского, українского и шокецкого облєчива додали святочносци. Дзеци, членох Дружтва Руснак, до широких сукньох облєкла учителька Наталия Гнатко. Владика Стипич вихасновал нагоду же би дзеци поблагословел пред початком нового школского року.