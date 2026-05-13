Преслава 80-рочнїци у двох дньох

НОВЕ ОРАХОВО – Орґанизацийни одбор за преславу 80-рочнїци приселєня Руснацох до Нового Орахова хторому предшедує предсидателька КУД „Петро Кузмяк” Татяна Дудаш, наявел же ше преслава означи на пияток 15. мая и на соботу 16. мая.

На соботу рано бициґлисти приходза до Руского Керестура, на 9 годзин и отамаль иду до Нового Орахова, дзе плановане же сцигню медзи 13–14 годзин.

На 17 годин будзе Служба Божа хтору будзе служиц о. Владислав Рац зоз госцуюцима священїками, а на 19,30 годзин будзе святочни концерт зоз хторим ше означи 80- рочнїца приселєня Руснацох зоз Руского Керестура до Нового Орахова. Попри наступу домашнїх членох КУД „Петро Кузмяк” на концерту наступя танєчнїки Руского културного центру зоз Нового Саду.

После будзе вечера и друженє. Як наглашене за тоту нагоду ше рихта маїци, беджи и други материял хтори промовує тот ювилей. Преславу финансийно помогнє Општина Бачка Тополя, Национални совит Руснацох, а конкуроване и до Покраїнского секретарияту за културу.