Преславена 25. рочнїца хиротониї владики Георгия Джуджара (фото)

РУСКИ КЕРЕСТУР – У Катедралней церкви св. о. Миколая, штварток, 19. марца зоз Архиєрейску службу Божу, наш епарх Георгий Джуджар преславел 25-рочнїцу як го у Риме папа Йоан Павло II пошвецел за владику.

Зоз осемцма владиками и вельочисленима священїками Архиєрейску службу Божу служел и папски нунций монсиньор Санто Ґанґемо. Шпивал церковни хор зоз Коцура и дзияк Янко Виславски.

Владикови кир Георгийови Джуджарови на початку Служби 25-рочнїцу повинчовали дзеци, млади и малженска пара Римар, у мено священїкох мр. о. Дарко Рац, а домашнї парох о. Владислав Варґа подзековал владикови Георгийови на помоци и молитвох за вирних у Епархиї св. Миколая.