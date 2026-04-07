Преславена Квитна нєдзеля

НОВИ САД – На раншей Служби Божей, на Квитну нєдзелю 5. априла пошвецени багнїтки, хтори подзелєни вирним у порти Конкатедралней церкви святих апостолох Петра и Павла. Богослуженя на Квитну нєдзелю, служел парох о. Дарко Рац, а дзияковал Александар Саванович.

У своєй казанї, о. Рац гварел же ше нєшка преславює уход Исуса Христа до Єрусалиму, то швето хторе нас уводзи до Пасхи Христовей, перше до Страсцох Христових у Страсним тижню, а вец и идуцей нєдзелї до Исусового воскресеня. Надалєй наказовал о тим як Исус сполньовал пророцтва зоз Старого завиту.

Багнїтки могло вжац и после служби, хтора отримана на 18 годзин.

На Вельки штварток, 9. априла на 18 годзин будзе Вечурня зоз Службу Божу святого Василя Велького. На концу служби будзе додзельованє Святей тайни Олїва шицким цо потребне.

На Вельки пияток, 10. априла, строги пост, на 8 годзин будзе Утриня Страсцох Христових зоз читаньом 12 Евангелийох. На 16 годзин будзе служена Вечурня зоз покладаньом плащанїци до гробу – Хованє Христово. На 18 годзин будзе Єрусалимска Утриня.

На Вельку соботу, 11. априла, на 9 годзин будзе Вечурня зоз Литурґию св. Василия Велького. На 15 годзин у Будисави будзе Служба Божа зоз пошвецаньом кошаркох зоз пасхалним єдзеньом. На 20 годзин будзе Воскресна Утриня.

На нєдзелю, 12. априла Воскресенє Христово – Пасха Христова. Архиєрейска Литурґия зоз пошвецаньом кошаркох зоз пасхалним єдзеньом будзе на 10 годзин.

На пондзелок, 13. априла и на вовторок 14. априла Служби Божо и мированє буду на 10 и на 18 годзин.