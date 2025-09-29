Преславена 20. рочнїца од снованя Саскачеванского дружтва рускей култури

НОРТ БАТЛФОРД (КАНАДА) – Саскачеванске дружтвo рускей култури у Норт Батлфорду преславело 20-рочнїцу од снованя. З тей нагоди отримана и промоция кнїжки „Саскачеван мой други дом: Панонски Руснаци на канадскей прериї”.

Шветочносц прешлей соботи, 20. септембра отворели наймладши члени зоз кратку програму, вони танцовали, грали и рецитовали. Потим ушлїдзела промоция кнїжки „Саскачеван мой други дом: Панонски Руснаци на канадскей прериї”, хтору вєдно видали Саскачеванске дружтво рускей култури и Новинско-видавательна установа „Руске слово”.

Сход поздравела городоначальнїца Норт Батлфорда Кели Хафтин, а присутни були и представнїки Саскултури (Saskculture), представнїца зоз Имиґрацийного и велї други госци.

У своєй бешеди на сходу, Любомир Медєши бешедовал и о снованю Дружтва а гварел, медзи иншим, и же ше у двацец рочней плодней роботи Дружтва рускей култури Саскачевана визначели три найзначнєйши компоненти дружтвеного анґажованя. Коруна континуованей роботи и активносцох упартих членох Дружтва и тота троязична кнїжка „Саскачеван мой други дом: Панонски Руснаци на канадскей прериї”.

Єдна з авторкох тей обсяжней публикациї Марина Колошняї бешедовала о своїх поривох хтори ше преточели до єй инициятиви твореня тей кнїжки.

На шветочносци додзелєни и Припознаня членом Дружтва за уложени час, труд и дзеку на поставяню фундаментох за дальшу длугорочну роботу тей орґанизациї.

Була то нагода стретнуц ше и побешедовац зоз Руснацами, хтори припутовали и зоз других местох и покраїнох, а з музику и танцом сход предлужени до позних годзинох.