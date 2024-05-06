Преславена Велька ноц и пошвецени нови криж на церковну турню

КОЦУР – У грекокатолїцкей церкви Успения Пресвятей Богородици внєдзелю, 5. мая, парохиянє котри ше ровнаю по юлиянским календаре преславели вельке християнске швето, Вельку ноц.

У Страсним тижню коцурски вирни означели и Вельки штварток, з Вечурню и Службу Божу святого Василия Велького. На Вельки пияток бул строги пост, а того дня рано отримана и Утриня зоз читаньом 12 Страсних eвангелийох. Пополадню служена Вечурня зоз покладаньом плащанїци, хованє Исусово, а вечар отримана Дзевятнїца до Божого милосердия, як и Єрусалимска утриня, плач Мацери Божей.

На Вельку соботу бул дзень цихей молитви, того дня грекокатолїцка церква була отворена цали час. Парохиянє, од ранших по вечарши годзини, могли нащивиц Исусов гроб и помодлїц ше. Того вечара було Вельконоцне всеночне, Служба Божа и Воскресна утриня, зоз обходом коло церкви.

Перши дзень Велькей ноци, Воскресенє Исуса Христа, почал зоз Дзецинску Службу Божу на 8 годзин, а потим отримана Велька святочна Служба Божа зоз пошвецаньом паскох. Архиєрейска Служба Божа з нагоди того швета почала на 10 годзин, а возвелїчал ю владика кир Георгий Джуджар. На початку вельконоцней Служби Божей школяре пооблєкани у народним облєчиве, котрих пририхтала вироучителька Ксения Бесерминї, зоз пригоднима словами привитали владику и подаровали му квеце. За тоту нагоду ше вецей жени, як и членїци хору грекокатоїцкей церкви, пооблєкали до народного руского облєчива и на таки способ прикрашели тото швето и спричинєли го окремним. Службу Божу служел владика Джуджар котри бул и казательник, а сослужели парох коцурски о. Владислав Рац и парох нововербаски о. Данил Задрепко.

Хвиля була красна, слунечна, та пошвецанє вельконоцних кошаркох було отримане у церковней порти, як то и традиция, у котрей з тей нагоди було вельке число парохиянох. Скорей пошвецаня паскох, владика Джуджар пошвецел нови криж котри у наиходзацим периодзе будзе поставени на церковну турню.

На Фейсбук боку Грекокатолїцка парохия Коцур преношени векшина богослуженьох у вельконоцним тижню, а знїмки мож одпатриц и на одложеним патреню.