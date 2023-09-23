Преславене храмовe швето – Кирбай (фото+видео)

ДЮРДЬОВ – На швето Малей Матки Божей штварток, 21. септембра, Грекокатолїцка церква Рождества Пресвятей Богородици у Дюрдьове и вирни преславели храмово швето – Кирбай.

Служба Божа почала на 10 годзин, а служел ю о. Владимир Седлак зоз Петровцох, зоз Републики Горватскей, а сослужели священїки зоз наших парохийох. У своєй казанї о. Седлак вирних здогаднул на важносц того швета и отворел велї теми за роздумованє.

Службу Божу провадзел церковни Хор ,,Розанов”.

Пред шветом, Саночне служел коцурски парох о. Владислав Рац, а по нїм новоосновани коцурски Церковни хор оддзиячел писньошпиви.