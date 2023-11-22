Преславене храмове швето Кирбай

БЕРКАСОВО – На швето Собору святого архангела Михаила, вчера церква преславела свойо храмове швето Кирбай зоз шветочну кирбайску Службу Божу хтору предводзел декан сримски и парох у Шидзе о. Михайло Режак, а сослужовали, о. Алексий Гудак зоз Старого Вербасу, о. Дарко Рац зоз Бачинцох, о. Иґор Вовк зоз Сримскей Митровици, римокатолїцки жупник зоз Шиду о. Никица Бошнякович и домашнї парох о. Владимир Еделински Миколка.

Евангелию читал о. Гудак, а потим и наказовал и у казанї, медзи иншим, визначел значносц архангела Михаила у живоце каждого християна, бо вон бул предводнїк нєбесних силох процив ангела Луцифера, хтори побунєл єдну часц ангелох алє архангел Михаил на концу победзел.

На Служби Божей окрем домашнїх вирних, були и вирни зоз Шиду, Бикичу, Сримскей Митровици, Вуковару и других местох. На концу богослуженя зоз молитву паноцох шлїдзел обряд пошвецаня образа архангела Михаила хтори пошвецел о. Михайло Режак. Образ принєсол до церкви пошвециц парохиян Звонко Ванко и од тераз архангел Михаил будзе защитнїк йоґо дому.