Преславене храмове швето – Кирбай

НОВИ САД – Новосадянє свой Кирбай преславели всоботу, 12. юлия, у Конкатедралней церкви святих апостолох Петра и Павла зоз Архиєрейску Службу Божу хтору предводзел наш еґзарх кир Георгий Джуджар.

На Служби сослужели священїкове зоз нашей епархиї – о. Владисал Варґа, о. Юлиян Рац, о. Платон Салак ЧСВВ, о. Данил Задрепко, о. Ярослав Варґа, диякон Иван Дацешен зоз крижевскей епархиї – о. Владимир Седлак и зоз суботицкей бискупиї – велечасни Атила Желер и велечасни Доминик Ралбовски.

У своєй казанї владика гварел же апостоли Петро и Павле зоз научованьовом, наказованьом Божого слова и Евангелиї, зоз своїм прикладом живота и зоз жертву живота допринєсли утвердзеню християнства. Исус после свойого воскресеня послал апостолох же би предлужели його мисию. И вони то поробели. Найвекши задаток апостолох бул наказовац и утвердзовац виру. Владика у казанї визначел же то була обовязка апостолох, обовязка їх нашлїднїкох, алє и обовязка и нас християнох.

На концу домашнї парох о. Дарко Рац оривитал вельке число вирних и їх госцох и повинчовал им Кирбай. Вон привитал и госцох – бискупа Словацкей евангелистичней церкви Ярослава Яворника, совитнїка городоначелнїка Нового Саду Петра Дюрдєва, директора Покраїнского заводу за защиту памятнїкох култури др Владимира Кубета, етнолоґа у Покраїнским заводу за защиту памятнїкох култури др Миряну Дєкич и Ану-Марию Рац хтора порихтала дзеци хтори на початку Служби привитали владику.