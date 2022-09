Преславене храмово швето – Кирбай

ДЮРДЬОВ – На швето Малей Матки Божей вчера, 21. септембра, грекокатолїцка церква Рождества Пресвятей Богородици у Дюрдьове и вирни преславели храмово швето – Кирбай.

Архиєрейска Служба Божа почала на 10 годзин, а служел ю наш епарх кир Георгий Джуджар, а сослужели ю священїки зоз наших парохийох – о. Владислав Варґа, о. Алексий Гудак, о. Данил Задрепко, о. Борис Холошняй, як и Монс. Симон Боливар Санчез зоз Апостолскей нунциятури у Беоґрадзе и на тот способ возвелїчали тото швето.

Шицких вирних владика у своєй казанї здогаднул на важносц того швета прето же нам Рождество Пресвятей Богородици приноши вельку радосц, бо пришол длуго обчековани час кед вона народзи Исуса Христа.

На служби Божей Ярослав Варґа зоз Руского Керестура пошвецени за поддиякона.

Службу Божу провадзел церковни Хор ,,Розанов”.

