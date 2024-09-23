Преславене храмово швето – Кирбай

ДЮРДЬОВ – На швето Малей Матки Божей, всоботу, 21. септембра, Грекокатолїцка церква Рождества Пресвятей Богородици у Дюрдьове и вирни преславели храмово швето – Кирбай.

Архиєрейска Служба Божа почала на 10 годзин, служел ю наш епарх кир Георгий Джуджар, а сослужели священїки зоз наших парохийох – о. Владислав Варґа, о. Дарко Рац, о. Данил Задрепко, як и o. Михаи Ґхереґхел, парох у Вершцу и Марковцу, и на тот способ возвелїчали тото швето.

Шицких вирних владика у своєй казанї здогадну на важносц того швета прето же нам Рождество Пресвятей Богородици приноши вельку радосц, бо пришол длуго обчековани час кед вона народзи Исуса Христа.

Службу Божу провадзел церковни Хор „Розанов”.

И того року у Рускей улїчки була вашарска часц, хторей ше обрадовали найвецей наймладши Дюрдьовчанє.

Дзень пред Кирбайом, пияток 20. септембра, по законченю саночного, представел ше Хор ,,Гармония” грекокатолїцкей парохиї св. апостолох Петра и Павла и Руского културного центра зоз Нового Саду под руководством дириґентки Сузани Ґрос Маркович.

Композициї хтори члени хору виведли того вечара, по словох нащивительох, наисце було прекрашнє слухац, уживац и виполнїц духовни живот. Хор ше одшпивал пейц композициї – ,,Достойно єст” од Бортнянского, ,,Тебе поєм” од Мокраньца, ,,Святи Боже” од Зайца, ,,Да исполнятся” од Ведела и ,,Буди имя Господнє” од Бортнянского. На концу програми, як то и швечи на каждим законченю, члени Хора „Гармония” вєдно зоз дюрдьовским парохом о. Михаилом Холошняйовим одшпивали „Многая лїта”.