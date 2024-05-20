Преславене швето ораховских Руснацох (фото)

НОВЕ ОРАХОВО – Kаждого року 13. мая Новоораховчанє означую свойо приселєнє зоз Руского Керестура, хторе ше збуло 1946. року.

Преслава ма рижни активносци того дня, а находзи ше и у календаре нашого Националного совиту, бо є важна нашей заєднїци.

Тогорочна преслава 78. рочнїци преселєня и 77. рочнїци КУД „Петро Кузмяк”, як то уж традиция почала зоз приходом бициґлистох зоз Нового Орахова до Руского Керестура, пополадню була благодарна Служба Божа, а вечар концерт на хторим участвовали домашнї члени КУД „Петро Кузмяк” и госци зоз КУД „Жатва” зоз Коцура.