ДЮРДЬОВ – На Велькей Служби Божей, вчера, 12. фебрара у церкви Рождества Пресвятей Богородици у Дюрдьове преславене швето Трох святительох – Василия Велького, Григория Богослова и Йоана Златоустого. Службу служел о. Борис Холошняй и о. Михаил Холошня.

Даскельо днї пред тим шветом, вовторок 9. фебруара вирни у Дюрдьове закончели побожносц модлєня Лурдескей дзевятнїци.

Лурдеску дзевятнїцу ше модлї пред нєзаповеданим шветом Лурдескей Мариї котре було 11. фебруара. Шицки парохиянє ше теди здогадую дзня кед ше у Лурду Бернадети указала Мария, а жени котри ше нє могли модлїц у церкви модлєли ше у своїх обисцох.