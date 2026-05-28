Преславени два ювилеї нашей церкви (фото)

РУСКИ КЕРЕСТУР – Пондзелок, 25. юния у керестурскей церкви св. о. Миколая преславени II дзень Русадльох зоз Богослуженями у церкви на 8 и на 10 годзин, а на 19 годзин була у Водици з мированьом и обходом коло церкви зоз швичками.

Пред тим була молитва з котру пошвецени цали наш народ Покрову Пресвятей Богородици. Службу служели домашнї священїки – парох о. Владислав Варґа и капеланє о. Владимир Медєши, о. Михайло Шанта и о. Ярослав Варґа, як и о. Тони Анґелов зоз Македониї, хтори у Руским Керестуре вецей роки бул капелан, и парох старовербсаски о. Алексий Гудак хтори и наказовал. Процесия до Водици рушела зоз церковней порти на 17 годзин.

Вовторок, 26. мая бул 173. Завитни дзень у Водици зоз Архиєрейску Службу на 10 годзин котру предводзел владика Георгий Джуджар, а казательнїк бул владика Мирко Штефкович зоз Зренянину.

Исти дзень наша Епархия означела 380-рочнїцу Ужгородского зєдинєня и ювилей 275 роки од снованя керестурскей парохиї.

Того дня у Водици було вельо вирних, паломнїкох зоз наших парохийох.

После служби у церкви могло побочкац и помодлїц ше пред мощами наших мученїкох владики Теодора Ромжи з Ужгороду и мученїка Петра Павла Ороса котри прешлого року преглашени за блаженого на Закарпатʼю. Од стреди, 27. мая почина Водицов тидзень, Служби Божо на 19:00 годзин, а на 18:30 ше модлї Ружанєц.