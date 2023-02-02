Преславени Дзень крижевацкей епархиї

КРИЖЕВЦИ, ГОРВАТСКА – Пондзелок, 30. януара 2023. року крижевацка грекокатолїцка епархия шветочно преславела свой Дзень епархиї, швето своїх нєбесних защитнїкох, швето трох владикох Василия Велького, Григория Богослова и Ивана Златоустого.

Архиєрейну службу Божу у катедралней церкви Пресвятей Тройци у Крижевцох служел владика Милан Стипич зоз священїками зоз Горватскей, Босни и Сербиї.

У казанї визначене же троме святителє защитнїки Крижевского владичества чуваю нашо души, вони ше визначели у теолоґийней науки и у духовним живоце. Вони треба же би нам були приклад у нашим духовним живоце. На концу литурґиї владика Милан Стипич подзелєл припозная парохияном, хтори прешлого року помагали ближнїм и церкви.

Вецей о Дню епархиї опатрице на тим линку.