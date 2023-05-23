Преславени Дзень Месней заєднїци Шид

ШИД – Вчера, на швето Преношеня мощох святого отца Миколая, Месна заєднїца Шид и Сербска православна церковна општина Шид преславели свой Дзень.

У просторийох Месней заєднїци отримана шветочносц на хторей „Святоникольску награду” достал протоєрей ставрофор Радомир Мишич, архиєрейни намеснїк шидски СПЦ, а подзекованє достало Здруженє „Сримска забивачка и колбасияда”.

Славски колач пошвецени на Шветочней литурґиї у церкви, а кумове Слави були Никола Тараїч и Ивана Пезич, после литурґиї була процесия през централни улїци городу.

Представнїки локалней самоуправи положели венци на памятнїк погинутим борцом 90. рокох у городским парку, а потим отримана културно-уметнїцка програма СКУД „Святи Сава”.