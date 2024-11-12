ЖАБЕЛЬ – На швето Митра, пияток, 8. новембра преславени Дзень општини Жабель. Toго дня була отримана схадзка Скупштини општини Жабель на хторей принєшєна одлука о додзельованю Митрових припознаньох, а потим ушлїдзело резанє славского колача.

Дзень општини означени зоз шветочну академию, на хторей сумирани резултати витворени прешлого року и додзелєни припознаня. На академиї визначене же прешлого року були реализовани велї проєкти, у розличних обласцох.

Митрову награду того року достало подприємство Транспорт Жабель (Саобраћај Жабаљ) за доприношенє у обласци транспорту и унапредзованє локалней заєднїци. Повеля уручена ДОНКТ Дєрдан зоз Ґосподїнцох, як припознанє за длугорочну роботу у очуваню култури.