Преславени Дзень ОШ „Братство єдинство”

КОЦУР – Пре нємили случованя початком мая, коцурска школа 9. мая нє преславела Дзень школи, алє є зоз пригодну преславу означени, вовторок 30. мая.

На програми були госци з вербаскей локалней власци, директоре школох зоз сушедних местох, предсидатель Националного совиту Руснацох Йоаким Рац.

Понеже упис од першей класи у 2023/24. закончени, мож повесц же у тим року першираз, после 258 рокох нє будзе руске оддзелєнє у коцурскей школи. Родичи одлучели руски дзеци уписац до сербского одзелєня.

Програма Дня школи почала зоз школску гимну хтору школяре одшпивали по руски и по сербски, а у конферанси визначене же школу у Коцуре формовали Руснаци, 1756. року, же то нєшка двоязична школа по руски и по сербски, а мадярски язик ше учи як виборни, попри руского за школярох хтори ходза до сербских оддзелєньох.

У програми ше зоз шпиванками, сучасним танцом, рецитациями представели школяре школи по руски, сербски и по мадярски, танцовали танєчнїки зоз КУД „Жатва” и КУД „Завичайне врело”.

Школяре з руских оддзелєньох од першей по штварту класу одшпивали упечатлїву шпиванку „Петици” хторих уча учительки Валерия Папуґа, Лидия Будински, Славка Хромиш и Славица Чельовски, хтора роками учи школярох з руских оддзелєньох рецитовац, та нє мож забуц їх награди на републичних и зонских смотрох.

Директорка школи Сенка Мученски на концу програми повинчовала Дзень школи и подзелєла дарунки школяром хтори у тим школским року промововали свойо знаня и школу. Були то Алексей Медєши, хтори освоєл награду на републичним змаганю з росийского язика, Дамян Радванї бул други, а Теодора Ґайдош перша з руского язика на републичним змаганю. То школяре осмей класи з руского оддзелєня. Наградзени и їх професоре Снежана Шанта, Бояна Митошевич и Миляна Дробняк. Учителька Мария Полдруги, промовала подобову уметносц, дзе на конкурсох єй треца класа освоєла награди.

Треба спомнуц и на тот завод нєнаградзених, а то вшелїяк школяре хтори освоєли значни резутати з математики, а професорка им Оксана Мудри Недич.