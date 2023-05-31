Преславени Дзень Руснацох у Републики Горватскей

ВУКОВАР – У орґанизациї Союзу Русинох Републики Горватскей (РГ) и Ради рускей националней меншини Вуковарско-сримскей жупаниї (ВСЖ), а под покровительством Совиту за национални меншини РГ, Министерства наукох и образованя РГ, Союзу Русинох РГ и Горватского дому Вуковар, у Вуковаре, 27. мая преславени дзень Руснацох у РГ.

Преслава почала зоз покладаньом венца при Крижу на улїву Вуки до Дунаю, а вец у фоаєу Горватского дома отворена вистава „Мистецтво древорезу” Еуґена Сопки зоз Петровцох.

Главна часц програми, шветочна академия, почала на 19:30 годзин. Хлопска шпивацка ґрупа КУД „Яким Гарди” зоз Петровцох одшпивала гимну РГ и шветочну шпиванку Руснацох. Вера Павлович по горватски, а Иван Лїкар по руски пречитали текст о Руснацох у Горватскей. Предсидателька Союзу Русинох РГ Дубравка Рашлянин, чолни особи з Вуковарско-сримскей жупаниї, член Совиту за национални меншини РГ Звонко Костелник, предсидатель рускей ради Яким Ерделї, привитали госцох медзи котрима бул и предсидатель Националного совиту Руснацох Йоаким Рац, предсидатель ВО Желько Ковач, предсидателька Одбору за образованє Олена Папуґа, як и директор Заводу за културу войводянских Руснацох Саша Сабадош.

На академиї шивали Олґа Лукач, Зденко Ждиняк, Аня Ґрищук, Михайло Голик, стихи читали Иван Лїкар, Вера Павлович, Звонимир Барна, Тео Медєши, учашнїкох на ґитари провадзел Ярослав Медєши, а на гармоники Ренато Миклош.