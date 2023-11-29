Преславени Дзень школи у Дюрдьове

ДЮРДЬОВ – У Основней школи „Йован Йованович Змай” у Дюрдьове, пияток 24. новембра, преславени Дзень школи зоз пригодну програму.

Програма була конципована так же през танєц, шпиванку и рецитацию школяре представели живот и дїло того визначного писателя. Директорка школи Любица Клепич зоз пригоднима словами повинчовала Дзень школи шицким школяром и занятим.

Того року школа у Дюрдьове преславела сто петнац роки образованя и воспитаня, а седемдзешат осем роки як ноши мено найпознатшого писателя за дзеци.

Школяре пиятей класи руского оддзелєня на програми виведли кратки скеч.

З нагоди Дня школи, алє и у рамикох проєкту ,,Вєдно ґу штреднєй школи” Дюрдьовчанє були госци двом школом, зоз Лесковцу и Алексинцу.

Школярох руских оддзелєньох, як и школяре хтори уча руски язик зоз елементами националней култури, за тоту шветочну нагоду порихтали учителька Єлена Кухар и наставнїца руского язика Мария Самарджич.