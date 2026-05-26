Преславени дзень Руснацох у Горватскей

ВУКОВАР (ГОРВТСКА) – Шветочна академия з нагоди Дня Руснацох у Републики Горватскей (РГ) отримана внєдзелю, 24. мая у Горватским доме.

У фоаєу Горватского дома отворена вистава иконох о. Михайла Йозафата Гардия Мой живот нєшка и навше.

Главна часц програми, шветочна академия, почала зоз гимну Републики Горватскей и шветочну шпиванку Руснацох, цо одшпивала здружена Женска шпивацка ґрупа зоз Миклошевцох и Хлопска шпивацка ґрупа зоз Петровцох, потим Томислав Рац на горватским и Леся Мудри на руским язику пречтиали текст о Руснацох у Горватскей.

Госци котри возвелїчали шветочну академию були: заменїк жупана Вуковарско-сримскей жупаниї и висланїк предсидателя Влади Републики Горватскей, Дарко Димич, висланїк предсидателя Горватскохо собору и соборски заступнїк за национални меншини, Велько Кайтази, городоначалнїк Вуковару, Мариян Павличек, член Совиту за национални меншини РГ, Звонко Костелник, предсидателька Союзу Русинох РГ, Дубравка Рашлянин, як и други госци културного, политичного и вирсого живота.

Госци у поздравним слове винчовали присутним Дзень Руснацох, похвалєли континуитет у роботи, указали на факт же Руснацох у Горваткскей нєт вельо алє и попри тим активно роби, чуваю и пестую свою традицию. Визначене и тото же Руснаци на териториї нешкайшей Горватскей жию уж 195 роки. Соборски заступнїк, Велько Кайтази поровнал судьбу Ромох и Руснацох котри нє маю свою матичну державу, а як припаднїк ромскей националносци цалком розуми почежкосци з котрима ше Руснаци стретаю.

У програми шветочней академиї участвовали члени КУД Союзу Русинох РГ котри ше представели зоз соло и квинтет шпиваньом як и читаньом поезиї котрих на ґитари провадзел Ярослав Медєши, а програму водзели Томислав Рац и Леся Мудри. Того року замерковане вецей младих учашнїкох програми цо дава позитивну надїю за лєпшу будучносц Руснацох у Горватскей.

Же бизме ше здогадли, Дзень Руснацох у РГ означує ше 25. мая як здогадованє на 25. май 1836. року, кед у Петровцох основана перша руска грекокатолїцка парохия на нєшкайшей териториї РГ.

Орґанизаторе преслави Союз Русинох Републики Горватскей (РГ) и Рада рускей националней меншини Вуковарско-сримскей жупаниї, под покровительством Совиту за национални меншини РГ, Министерства наукох и образованя РГ, Союзу Русинох РГ и Горватского дому Вуковар.