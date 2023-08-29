Преславени Кирбай у Коцуре

КОЦУР – У Грекокатолїцкей церкви Успения Пресвятей Богородици у Коцуре вчера, 28. авґуста, преславене храмово швето – Кирбай. У тим валалє тото швето традицийно означую и грекокатолїцка и православна церква.

Архиєрейска Служба Божа з нагоди швета Успения Пресвятей Богородици у грекокатолїцкей церкви почала на 10 годзин, а возвелїчал ю владика кир Георгий Джуджар, як и числени священїки котри того дня були присутни. На початку кирбайскей Служби Божей школяре, котрих пририхтала вироучителька Ксения Бесерминї, зоз пригоднима словами привитали владику и подаровали му квеце.

Службу Божу служел владика Джуджар котри бул и казательник, а сослужели о. Владислав Варґа зоз Руского Керестура, о. Михайло Режак зоз Шиду, о. Владимир Маґоч зоз Вуковару, о. Илия Василиян зоз Риму, о. Микола Джуджар зоз Италиї, о. Михаил Холошняй зоз Дюрдьова, о. Владимир Седлак зоз Петровцох, о. Михайло Шанта зоз Индїї, о. Юлиян Рац зоз Нового Саду, о. Алексий Гудак зоз Старого Вербасу, о. Владимир Медєши з Руского Керестура, о. Данил Задрепко зоз Нового Вербасу и о. Владислав Рац, парох коцурски и декан бачки.

Значне число вирних присуствовало кирбайскей Служби Божей, а зоз шпивом церковного хора возвелїчана єй святочносц. По законченю Служби, шицки парохиянє участвовали и у процесиї коло церкви, зоз читаньом Евангелиї на шицких штирох бокох швета. По каждим читаню священїки пошвецали церкву и присутних.

И того року Кирбай у валалє провадзела богата вашарска часц, як и забавни парк за дзеци. Хвиля була цепла и слунечна, та велї валалчанє, як и їх числени госци, родзина и приятелє з околних местох, дзень препровадзели шпацираюци ше през центер валала. Поставени були велї столїки зоз рижнима кирбайскима лакотками, як и з бависками, квецом, рижнима прикрасками, а за дзеци у школским дворе були поставени ринґишпили, гомбалки, авточка. Млади ше забавяли у вецей валалских кафичох котри робели зоз звекшанима капацитетами, а понукали музику за шицки смаки.