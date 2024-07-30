Преславени Кирбай у нововербаскей парохиї

ВЕРБАС – У грекокатолїцкей церкви святого Владимира Велького у Новим Вербаше внєдзелю, 28. юлия, преславене храмове швето – Кирбай. На кирбайскей служби Божей бул и представнїк Mинистертства правди – управи за сотруднїцтво з церквами и вирскима заєднїцами Ґаврило Ґрбан.

Архиєрейска Служба Божа почала на 11 годзин. Служел ю наш преосящени владика кир Георгий Джуджар, а сослужели числени священїки зоз вецей наших парохийох. Апостол читал богослов Иван Дацешен, євангелию читал и сослужел єромонах Мирослав Платон Салаґ з Кули, а сослужели и єромонах Дамян Кича зоз Кули и Мирослав Роман Кандрач з України.

Владика Георгий бул и казательник, та зоз своїма словами присутних вирних здогаднул як од святого Владимира можеме научиц же мож пременїц свой живот зоз Божу помоцу. Владика Джуджар шицким парохияном повинчовал щешлїви и благословени Кирбай, а священїкох, як и шицких вирних котри пришли звелїчац тото швето привитал и домашнї парох нововербаски о. Данил Задрепко.

По законченю Кирбайскей Служби Божей, у парохиялней сали була порихтана и закуска и ошвиженє за шицких госцох котри пришли з домашнїма звелїчац швето Владимира Велького, значне швето за нововербаску парохию.