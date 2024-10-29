Преславене храмове швето у Осиєку

ОСИЄК – У грекокатолїцкей церкви, 26. октобра преславене храмове швето Христа Царя, по народним Кирбай.

Службу Божу служел о. др. сц. Тарас Барщевски, професор на католїцким богословним факултету у Заґребу, а сослужовали: о. Даниєл Хранилович економ крижевского владичества, фра Юро Шимич ґвардиян капуцинского манастиру у Осиєку, та о. Любомир Стурко домашнї парох.

Службу шпивали шестри Василиянки и народ, Апостол читал Ростислав Кинтер з України, Евангелию шпивал о. Любомир Стурко, а наказовал о. Даниєл Хранилович.

По Служби Божей було мированє а потим у порти, шестри Василиянки, як и каждого року, погосцели присутних зоз сланима и сладкима лакотками, соком и кафу.

Того року зме замерковали менше число домашнїх присутних на служби, а анї госцох нє було як скорейши роки.