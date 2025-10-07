Преславени Кирбай у Петровцох

ПЕТРОВЦИ (ГОРВАТСКА) – Зоз святочну евхаристийну преславу, внєдзелю, 5. октобра у Церкви Покрова пресвятей Богородици у Петровцох у Републики Горватскей преславене храмово швето – Кирбай.

Святу литурґию предводзел декан бачки и коцурски парох о. Владислав Рац, хтори и наказовал. На Служби сослужели о. Михайло Режак зоз Шиду, о. Никола Ступяк зоз Липовлянох, о. Владимир Маґоч пензионовани вуковарски парох, о. Андрий Лучин парох зоз Канижи, о. Владимир Еедлински Миколка зоз Беркасова, о. Ярослав Варґа зоз Руского Керестура, о. Иван Колосок зоз Райового Села, о. Олеґ Закалюк зоз Вуковару, о. Роман Ступяк зоз Миклошевцох, ґу хторим ше придружел и о. Дарко Рац зоз Нового Саду, о. Мато Шполярич зоз Вуковару.

Домашнї парох о. Владимир Седлак привитал шицких присутних священїкох и вирних. Тогорочни госци на Кирбаю бул Церковни хор грекокатолїцкей церкви зоз Коцура хторому дириґовал Александар Планкош. Святочни обход коло церкви зоз читаньом штирох евангелийох закончел духовну часц петровского Кирбаю.

Госцуюци хор зоз Коцура мал нагоду упознац историю Петровцох, були на теметове, а на драги дому нащивели грекокатолїцку церкву Христа Царя у Вуковаре дзе их дочекал домашнї парох о. Олеґ Закалюк.