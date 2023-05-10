Преславени Кирбай у Руским Керестуре

РУСКИ КЕРЕСТУР – Вирни Керестурскей парохиї св. oца Миколая нєшка, 9. мая на святочни способ означели свойо швето – Преношенє мощох св. оца Миколая, Мир-Ликийского чудотворца.

Окрем Служби Божей на 8 годзин рано, на архиєрейскей Служби на 10 годзин на преслави у катедралним храме ше керестурцом придружел и епарх кир Георгий Джуджар зоз домашнїма священїками и госцами. Окрем кир Георгия, на Служби сослужели и священїки з нашей Епархиї, декан бачки о. Владислав Рац, декан сримски о. Михайло Режак, о. Юлиян Рац, о. мр Дарко Рац, о. Алексий Гудак, о. Владимир Еделински Миколка, о. Данил Задрепко. Зоз Кули були о. Дамян Кича, ЧСВВ, о. Платон Салак, ЧСВВ, та госц зоз Словацкей о. Антоний Турчаник, ЧСВВ. Зоз Горватскей, зоз Крижевского владичества служели о. Михайло Симунович, о Владимир Седлак и о. Роман Ступяк. Служели и домашнї священїки: о. Владимир Медєши, о. Михайло Шанта и о. Ярослав Варґа. Домашнї тей святочней Служби Божей бул парох керестурски о. Владислав Варґа.

У нашей церкви єст мощи св. Миколая, спомнул кир Георгий и з тима мощами и образом св. оца Миколая котри ношели священїки, бул и обход вирних. Праве з мощами цала парохия и вирни поблагословени же би их св. Миколай охранєл и чувал.

Всоботу вечар, у саночним после Служби Божей и молебену, кир Георгий Джуджар повинчовал новому зволаню Церковного одбору. Одборци зоз прешлого зволаня котри вецей нє буду окочовац свою службу, од владики достали подзекованє, котре им и їх фамелийом вельо значи. Подзекованє достали Михайло Рамач, Славко Роман, Владимир Колєсар, Мирон Семан, Владимир Чизмар, Дюра Будински, Михайло Венчельовски, та Желько Папуґа.

Вашарска часц Кирбая ше пресцерала по Русинскей улїчки, од Дома здравя, та аж по конєц улїчки, дзе були ринґишпили, гайзибанчки и збиваци авточка, на радосц наймладшим, алє и тим кус старшим.