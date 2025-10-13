Преславени Кирбай у Старим Вербаше

ВЕРБАС – У старовербаскей парохиї Грекокатолїцкей церкви Покрова Пресвятей Богородици внєдзелю, 12. октобра, преславене храмове швето – Кирбай.

Наш преосвящени владика кир Георгий Джуджар предводзел Архиєрейску службу Божу котра почала на 10 годзин. Святочному богослуженю присуствовал и декан бачки и парох коцурски о. Владислав Рац, єромонах о. Дамян Кича ЧСВВ зоз Кули, єромонах о. Платон Салак ЧСВВ зоз кулского манастира василиянского, парох рускокерестурски о. Владимир Медєши, як и домашнї парох старовербаски о. Алексий Гудак.

Домашнї парох о. Гудак подзековал владикови Джуджарови на богослуженю и поученю котре пренєсол вирним з казаню, як и шицким священїком, часним шестром и госцом же пришли возвелїчац швето. Тиж, подзековал и фамелиї Загорянски на чию инициятиву обновени и дзвони у старовербаскей церкви. Як додал о. Гудак, кед слово о дзвонох, будзе ище потребна помоц шицких котри у можлївосци коло електрификациї.

По законченей Служби Божей бул обход коло церкви у котрим участвовали присутни парохиянє. На шицких штирох бокох швета читана Евангелия, а владика Георгий по каждим читаню пошвецел храм и вирних. После тей процесиї, владика Джуджар пошвецел и два новообновени дзвони.

У одборнїци члени Церковного одбору порихтали ошвиженє и закуску, та вирни после законченей Служби Божей препровадзели приємни хвильки у друженю и розгварки.

И того року вашарска часц Кирбаю була у улїчки у котрей ше находзи грекокатолїцка церква у Старим Вербаше.