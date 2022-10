Преславени Кирбай у старовербаскей парохиї

ВЕРБАС – У грекокатолїцкей церкви Покрова Пресвятей Богородици у Старим Вербаше внєдзелю, 16. октобра, преславене храмове швето – Кирбай. Под час Служби Божей того святочного дня у старовербаскей парохиї одбуло ше и пошвецанє поддиякона Ярослава Варґи зоз Руского Керестура за диякона.

Архиєрейску службу Божу, котра почала на 11 годзин, предводзел наш преосвящени владика кир Георгий Джуджар. Святочному богослуженю присуствовали и Монсиньор Симон Боливар Санчез, заступнїк апостолского нунция, зоз Апостолскей нунциятури у Беоґрадзе, декан бачки и парох коцурски о. Владислав Рац, парох керестурски о. Владислав Варґа, парох новосадски о. Юлиян Рац, священїки зоз Словацкей о. Радован Андрейко и о. Славомир Ґалик, парох бачински о. Дарко Рац, парох беркасовски о. Владимир Еделински Миколка, єромонах о. Платон Салак зоз кулского манастира василиянского, парох нововербаски о. Данил Задрепко, новопошвецени диякон Ярослав Варґа, як и домашнї парох старовербаски о. Алексий Гудак.

У казанї владика Георгий здогаднул шицких на чудо Пресвятей Богородици, на подїю хтора ше збула на початку 10. вику у Константинополю кед Мария зачувала и охранєла у церкви модляци народ од нєприятеля котри окружел город и була нєбезпека же город спаднє до нєприятельских рукох. Як гварел, Пресвята Богородица закрила зоз своїм покровом, зоз свою хустку, модляци народ и то бул знак же буду виратовани и город спашени. Од того чуда маме и назву швета Покрова Пресвятей Богородици, єй помоци, єй заступнїцтва, єй одбрани, и гоч ше тото чудо збуло на початку 10. вику, єй одбрана, помоц, заступнїцтво ше одбува кажди дзень у нашим християнским живоце, визначел владика.

Наша заступнїца на нєбе нас провадзи покля нє дойдземе до дому Оца Нєбесного, гварел владика Джуджар, цо циль нашого жемского живота, а на тото швето маме нагоду на особлїви способ подзековац нашей Нєбесней мацери за шицку помоц и охрану, почитовац и указац єй нашу любов, а тиж и модлїц. Зоз тима думками и словами винчовал шицким щешлїви, благословени Кирбай под покровом и заступнїцтвом нашей Нєбесней Мацери.

Тото вельке швето у старовербаскей парохиї возвелїчане и зоз пошвецаньом потерашнього богослова поддиякона Ярослава Варґи за диякона. По словох владики кир Георгия, Ярослав зоз дияконским пошвецаньом приял перши ступень священства и доручена му власц же би наказовал слово Боже, помагал на богослуженю и модлєл ше за живу церкву.

Домашнї парох о. Гудак подзековал владикови Джуджарови на богослуженю, Монсиньорови Симон Боливар Санчезови, як и шицким священїком же возвелїчали храмове швето, а виказал и чесц пре дияконске пошвецанє. З тей нагоди подаровал кнїжку „Церковне простопиниє” владикови, Монсиньорови и новопошвеценому дияконови, а безплатни прикладнїк могли вжац и други вирни.

По законченей Служби Божей бул обход коло церкви у котрим участвовали шицки присутни парохиянє. На шицких штирох бокох швета читана Євангелия, а владика Георгий по каждим читаню пошвецел храм и вирних.

На концу, у одборнїци було порихтане ошвиженє и закуска, та вирни препровадзели приємни хвильки у друженю и розгварки.

Вашарска часц Кирбаю и того року була отримана у улїчки у котрей ше находзи грекокатолїцка церква у Старим Вербаше. Красна хвиля и слунечни дзень оможлївели численим нащивительом и госцом же би уживали у рижнородних понукнуцох, лакоткох, алє и у забавним парку котри наймладшим бул найцикавши.

