Преславени китайски Нови рок

РУСКИ КЕРЕСТУР – У єдальнї Основней школи „Петро Кузмяк”, пондзелок 23. фебруара, преславени китайски Нови 2026. рок, рок „Огньового коня”, хтори ше означує под час „Ярнього фестивалу”, а тирва 9 днї починаюци од 17. фебруара.

Програма у керестурскей школи орґанизована у сотруднїцтве зоз Конфуцийовим институтом Универзитета у Новим Садзе, а у нєй участвовали школяре основней школи хтори уча китайски язик зоз наставнїцу Маю Брекайло.

Присутних привитали директорка школи Наталия Будински и директорка институту Чен Сию, а потим подзелєни припознаня и награди зоз литературного конкурсу, на хторим участвовали нашо школяре. Похвали достали Олеґ Катона и Елена Варґа, трецу награду достали Николая Рац, Доротеа Рамач, Клара Блаґоєвич, Адрияна Штранґар, Аня Сендерак, Деяна Тот и Михаела Брекайло, а перше место на конкурсу освоєла София Сопка.

Зоз рецитацию на китайским язику ше представел Исак Новта, хтори достал и подзекованє за участвованє на Ґала фесту у Беоґрадзе, Теодор Гарвильчак на гармоники одграл венчик руских народних шпиванкох, а отримана и презентация о китайским Новим року хтору пририхтали Ема Живкович, Елена Шомодї и Каролина Пап.

Школяре хтори уча китайски язик одшпивали два шпиванки, єдну на китайским и єдну на руским язику, Заря Ковач мала точку зоз модерним танцом, а потим наступели госци зоз таичийом и калиґрафию.

По законченю програми ушлїдзело друженє и коштованє традицийного китайского єдзеня, хторе обезпечели госци зоз Конфуцийового институту.