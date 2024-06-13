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Преславени матурски вечар

автор Л. Вереш
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ДЮРДЬОВ – У Основней школи,,Йован Йованович Змай”у Дюрдьове вчера, 12. юния, штерацец шесцеро мали матуранти означели конєц свойого осемрочного школованя.

У школским дворе було орґанизоване шветочне додзельованє припознаньох и дипломох. Штверо школяре посцигли одлични резултати на рижних змаганьох, указали вельке знанє и прето достали Вукову диплому. Тогорочни вуковци то Дуня Бабий, Урош Круль, Доситей Карпич и Данило Деянович. За школярох ґенерациї преглашени Дуня Бабий и Урош Круль.

З руского оддзелєня основне школованє закончели шейсцме хлапци – Арсен Станкович, Иван Молнар, Ваня Роман, Давид Такач, Стефан Ґнип и Никола Йованов. Класна старшина им була Мария Самарджич, наставнїца руского язика, а учителька им була Мелания Саламун.

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