Преславени Медзинародни дзень Ромох

РУСКИ КЕРЕСТУР – З нагоди Медзинародного дня Ромох хтори ше у цалим швеце означує 8. априла, и у Майсторским доме у Руским Керестуре, внєдзелю 14. априла, шветочно означени и преславени тот дзень.

Преслава орґанизована на чесц ромскей кутури и традициї, та з тей нагоди, окрем числених Ромох зоз Руского Керестура, присутни були и секретар Месней заєднїци Михайло Пашо, представнїк домашнїх Ромох Миодраґ Николич, як и Яница Ґолуба Димич активиста за ромски питаня хтора источашнє була и модератор програми.

По одслуханей гимни Републики Сербиї, а потим и гимни Ромох, зоз пригоднима словами присутних привитали Миодраґ Николич и секретар Михайло Пашо.

Потим програма предлужела зоз наступом младого, дзевецрочного Лазара Николича, хтори дзекуюцу свойому таланту алє и наставнїкови гармоники Мироньови Сивчови, преглашени за найлєпшого гармоникаша солисту на териториї Войводини и Сербиї, як визначене на програми.

Скорей преслави зоз танцом и вешельом, Яница Димич здогадла на богату историю и традицию ромского народу.

Главни орґанизатор преслави Месна заєднїца Руски Керестур, а потримує ю и финансує Општина Кула, Дом Култури Руски Керестур и Явне комуналне подприємство „Рускомˮ.