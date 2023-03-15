Прешло 10 роки як папа Франциско вибрани за поглавара Церкви

ВАТИКАН – Того року 13. марца ше наполнєли 10 роки як папа Франциско вибрани за поглавара Римокатолїцкей Церкви и на тим месце нашлїдзел Венедикта Шеснастого, хтори ше поцагнул зоз функциї, пренєсол Ройтерс, цо сообщели и други познати новински аґенциї.

Дакедишнї кардинал Хорхе Марио Берґольо у Арґентини вибрани за 266. папу, як перши з Латинскей Америки. Под час свойого понтификату меновал 111 кардиналох, хтори його найблїзши сотруднїки у Ватикану и хтори водза владичества ширцом швета.

Папа за 10 роки нащивел 60 держави и прешол скоро 410.000 километери, а тиж мал и вецей як 35 путованя у Италиї, починаюци од острова Лампедуза, прилапяюцого места за миґрантох до Европи, у юлию 2013. року, цо бул його перши одход звонка Риму.

Папа Франциско преглашел коло 900 нових святих, уключуюци дзепоєних своїх предходнїкох, як и Мацер Терезу од Калкути и салвадорского надвладики Оскара Ромера, хтори забити 1980. року.