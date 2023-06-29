Прешло 69. Швето култури Русинох-Українцох у Републики Словацкей

СВИДНЇК/ПРЕШОВ (СЛОВАЦКА) – Швето култури Русинох-Українцох Републики Словацкей того року тирвало три днї, перши дзень у Свиднїку, а всоботу и внєдзелю у Спортскей гали у Прешове.

Фестивал требал почац зоз културнима активносцами, писню и танцом, у Сканзену у Свиднїку, алє ше то нє случело пре хвильово обставини. Падал вельки диждж.

Традицийно, манифестация почала зоз „Бешеду з українскима писателями” у Поддуклянскей библиотеки, потим ушлїдзело отверанє Вистави уметнїцких роботох у Музею українскей култури.

На фестивалу участвовали найлєпши представителє писнї и танцу зоз Словацкей. То були Поддуклянски народни ансамбл (ПУЛЬС), ансамбли Земплин, Карпатянин, Шаришан, шпивачки Мария Мачошкова и Ана Порачова, як и други.

Тиж так наступели госци зоз України, Польскей и Сербиї. Сербию представяло Українске КУД „Калина” зоз Индїї. Окремни аплауз достали шпиваче Славко Микитишин и Филип Пронек, хтори з тей нагоди були на фестивалу з Дружтвом зоз Индїї.

Треба повесц же одход ансамбла зоз Индїї оможлївел Союз Руснацох Українцох Сербиї, хтори достал поволанку од орґанизатора фестивалу Союзу Русинох-Українцох Словацкей.

Того року фестивал першираз орґанизовани у двох местох – Свиднїку и Прешове.