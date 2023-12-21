Прешол термин за пригварки виберанковей комисиї

БЕОҐРАД – Вечар, 20. децембра, на 20 годзин закончел ше термин за пригварки хтори ше подноша Републичней, Покраїнскей и Городскей виберанковей комисиї.

Протест прихильнїкох коалициї „Сербия процив насилства” опрез Републичней виберанковей комисиї и треци вечар закончени коло 22 годзин, а представнїки коалициї наявели же буду вимагац понїщованє виберанкох на шицких уровньох. Єден з лидерох коалициї Мирослав Алексич гварел же похасную шицки демократски правни средства же би ше виборели, як твердзи, зоз „виберанкову крадзу”.

Представнїки студентох гварели же од Министерства державней управи и локалней самоуправи буду вимагац же би ше отворело виберацки списки.

Протест першираз отримани пондзелок кед Мариника Тепич и Мирослав Алексич вошли до просторийох РИК-а дзе придали вимоги и пригварки на виберанкови процес. Тепичова почала штрайк зоз гладом, и як гварела, предлужи штрайковац док ше нє сполня шицки вимоги.

Предсидатель РИК Владимир Обрадович на схадзки РИК-а гварел же тото цело нє компетентне и анї нє може поступац по вимоги хтору му коалиция „Сербия процив насилства” доручела на розправу и запровадзованє нових виберанкох за одборнїкох Скупштини городу Беоґраду.

РИК на 38. схадзки принєсол Ришенє о запровадзованю повтореного гласаня на виберацких местох за хтори констатоване же нє мож утвердзиц резултати гласаня и на хторих понїщене гласанє на виберанкох за народних посланїкох отриманих 17. децембра. Гласанє будзе повторене на 28 виберацких местох и будзе запровадзене на соботу, 30. децембра од 7 до 20 годзин, гвари ше у сообщеню зоз РИК.