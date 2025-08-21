У Прешове будзе Медзинародни конґрес русинскoго язика

ПРЕШОВ – Пияти медзинародни конґрес русинскoго язика, хтори орґанизує Центер за язики и културу националних меншинох, Институт русинского язика и култури на Прешовским универзитету, з нагоди 30-рочнїци кодификациї русинского язика у Словацкей, будзе отримани у Прешове од 10. по 12. септембер.

На Конґресу тематски аспекти буду унапрямени на обласци: русински язик у школох, стан и перспективи русинского язика, стратеґия, орґанизация и управяанє з язиком, русински язик у дзепоєдних функционалних обласцох.