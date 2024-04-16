Прешвечлїва побида Дюрдьовчанох

ДЮРДЬОВ – У 21. колу Подручней фодбалскей лиґи Нови Сад, хторе одбавене внєдзелю, 14. априла у Дюрдьове, фодбалере ФК Бачка 1923 зоз Дюрдьова победзели у стретнуцу зоз фодбалерами ЖСК зоз резултатом 4:1.

Ґоли за Бачку дали Стефан Деянович у трицец седмей минути, Деян Тривунович у штерацец осмей и седемдзешат осмей минути и Желько Тривунович у пейдзешатей минути. Госци свой прши ґол посцигли у 89. минути.

Жовти картон од Дюрдьовчанох нїхто нє достал, а Жабельчанє мали три жовти картони.

После того кола Бачка на шестим месце на таблїчки зоз трицец бодами. У шлїдуюцим колу дюрдьовски фодбалере ше стретню зоз фодбалерами Бачки зоз Беґечу.